Il n'y a aucun feu rouge à Ransart: comment est-ce possible?

Les ransartois ne s’en sont peut-être pas aperçus mais sur leur territoire il n’existe aucun feu de signalisation. Si la situation est assez exceptionnelle pour être remarquée, il en est de même pour Goutroux et Monceau. “Il est vrai que ces anciennes communes ne comptent aucun feu de signalisation sur leur territoire”, confirme Xavier Desgain, Échevin de la Mobilité de Charleroi. Bien que les feux de signalisation sont placés pour des raisons sécuritaires, l’échevin met en avant d’autres choix permettant de maximiser la sécurité routière. “Nous privilégions d’autres moyens comme peut l’être le placement d’un rond-point. Par exemple à Gosselies il y a un carrefour avec beaucoup de passage dont la présence d’un feu n’est pas utile, il s’agit du rond-point de Caterpillar. Les ronds-points sont souvent préférés aux feux de signalisation car on ne peut pas anticiper le comportement des automobilistes tard le soir ou pendant la nuit période plus facile pour brûler un feu rouge.”