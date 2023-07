Felice Mazzù après le stage de Charleroi: "Travailler la finition"

Des séances physiques appuyées

Samedi soir, les partenaires de Zorgane ont pu souffler tranquillement après la victoire face à Utrecht (2-1) sur des buts de Dabbagh et Heymans.

C’est que durant la semaine en Zélande, le programme a été copieux. "On a eu une grosse semaine avec des charges très lourdes", résume Felice Mazzù. On pense notamment aux doubles séances du mardi et du vendredi, veille de match qui ont tapé dans les organismes sans que ça n’altère le contenu des deux rencontres amicaux.

En dehors des terrains, les joueurs ont également veillé à bien manger. Véronique Liesse, une diététicienne, a accompagné le groupe durant toute la semaine pour concocter les assiettes des pensionnaires du Mambourg. Avec aucun écart permis à part le samedi soir, quand ils ont partagé un barbecue.

Des amicaux rassurants

On ne l’écrira jamais assez. C’est inutile de tirer des conclusions hâtives des amicaux même si c’est toujours mieux quand la victoire est au bout. Face au Lokomotiv Zagreb mercredi, la première mi-temps dans le jeu avait été séduisante. Moins la deuxième. Paradoxalement, c’est dans le dernier quart d’heure où les Hennuyers avaient créé la différence par Marcq et Stulic.

Face à Utrecht, le rythme et la qualité technique ont été présents durant 90 minutes. Des certitudes se sont dégagées. "Défensivement, les principes de jeu sont acquis. On doit encore travailler nos mouvements offensifs et notre finition", résume le coach.

Bager peut regretter d’avoir été touché aux orteils et d’avoir manqué le travail collectif au début du stage car Andreou semble bien parti pour compléter la charnière Marcq-Knezevic. "Stelios n’a pas eu des moments simples. Il avait été une victime de mes choix à mon arrivée. Là, il saisit bien sa chance." Autre point positif: il n’y a pas eu de blessures.

Mercato: statut quo

Cette année, le début du mercato est calme. Surtout, les dirigeants de Charleroi ont déjà construit la majorité de leur équipe en anticipant à tel point qu’elle est presque complète.

"Les renforts sont tops. Dans le dispositif actuel où l’on évolue, il n’y a pas de manques. Par contre, si l’on veut changer de système tactique et notamment passer à quatre derrière, un latéral serait une bonne chose. Nous n’avons pas actuellement de vrai arrière gauche. Mais là encore, il faut bien réfléchir car Roméo (Monticelli) est là. Il a encore réalisé une bonne entrée ce samedi."

Au niveau des départs, Mehdi Bayat a encore du travail. Il faut équilibrer le groupe qui doit être dégraissé dans certains secteurs, notamment en défense centrale où il y a sept prétendants pour trois places. Toujours est-il qu’à deux semaines de la reprise, Charleroi est plutôt bien avancé. Un sentiment renforcé après cette belle semaine.