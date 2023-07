Violences conjugales à Charleroi: 8 plaintes chaque jour à la police

En moyenne, il est dénoncé 8 faits de violences conjugales par jour

Si l’on fait le total, les chiffres donnent le tournis : l’addition des pv traités par la police, toutes catégories confondues, s’élève en effet à plus de 50 par semaine pour l’an passé. Soit près de 8 faits de violences conjugales par jour. “Ce n’est que la partie visible de l’iceberg, il y a un chiffre noir. La bonne nouvelle, c’est que l’on perçoit les signes d’une réelle prise de conscience”, note l’échevine. “Nous mettons le paquet avec nos partenaires que sont le centre communal d’aide aux victimes et la Maison Plurielle pour y sensibiliser l’opinion. ” C’est ainsi qu’au cours du 1er semestre, près de 700 élèves de l’enseignement secondaire ont bénéficié de séances d’animations touchant au sexisme ordinaire et aux violences intrafamiliales.

Des formations ont été par ailleurs organisées au profit du personnel communal, ainsi qu’à la demande pour des entreprises et organisations extérieures. “Cette politique se construit dans la durée”, observe l’échevine. Sur les fondations creusées par ses prédécesseurs, Alicia Monard et son équipe ont commencé à bâtir les murs. “Ils doivent continuer à monter, admet-elle, mais je suis déjà fière de notre action qui porte ses premiers fruits. ” Ce n’est pas une surprise : dans la grande majorité des cas, les violences conjugales s’exercent à l’encontre de femmes, même si une part marginale d'hommes en sont victimes. “Nous devons continuer à travailler la thématique : éducation, sensibilisation, formation sont en effet nos armes les plus efficaces contre les violences conjugales. ”