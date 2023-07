Il vole dans le parking du Crand Hôpital du Charleroi "pour se nourrir"

Le 12 mai dernier, le service de gardiennage du GHdC fait appel à la police. Le comportement de Said interpelle les agents de sécurité. Le voleur fouille trois véhicules sous les yeux des policiers et se fait interpeller. "Directement, il a été en aveu des vols. Il cherchait des pièces de monnaie", précise le parquet. Sur lui, les policiers découvrent un portefeuille avec de l’argent liquide, deux cartes de banque ne lui appartenant pas et un bracelet en or avec la gravure "sœur de cœur". Said joue la carte de la chance et prétend avoir trouvé le tout à terre.