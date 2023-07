Faites le plein d’idées de sorties et d’aventures

Randonner, visiter, s’amuser, découvrir, expérimenter des activités à Charleroi, c’est possible. La Maison du Tourisme du Pays de Charleroi partage des centaines de bons plans pour profiter de l’été. L’offre complète est détaillée sur la page facebook Visit Charleroi et sur son site www.cm-tourisme.be. Plutôt accro au smartphone pour partir en balade ? Téléchargeable gratuitement, l’application mobile Totemus propose des chasses aux totems à Aiseau-Presles, Bouffioulx, Charleroi, Farciennes, Fleurus et Gerpinnes. "En individuel, avec des amis ou en famille, autant de circuits d’aventure à tester 365 jours par an et 24h sur 24", indique la directrice de la Maison du Tourisme (MT) Valérie Demanet. Plusieurs visites guidées sont au programme de la saison estivale, à faire à pied ou à vélo. Le calendrier et la brochure sont disponibles à la demande au guichet d’accueil de la MT. C’est là aussi que vous pourrez retirer une carte promenade thématique: carolo street art tour, art nouveau, art déco, porte ouest, Bois du Prince, boucle noire, terril saint Charles, et même un circuit spécial enfants sur les trésors cachés des façades. "Il ne faut pas hésiter à venir faire le plein d’idées chez nous", sourit le président de la MR et échevin du Tourisme de Charleroi Maxime Hardy. Il pleut ou le soleil tape trop fort, et vous voulez vous mettre à l’abri ? Les musées de la région vous invitent à aller y découvrir leurs expos temporaires ainsi que leurs collections permanentes. Une quinzaine de suggestions vous attendent à la Maison du Tourisme. Et si vous mettiez les vacances à profit pour vous challenger dans un escape game ? Au Bois du Cazier, au centre de Culture scientifique, dans les installations de Charleroom’s (cabinet de Maitre Hembise, Kalikazan), au Ludo’scape ou en extérieur dans des lieux insolites, résolvez des énigmes et évadez-vous ! Envie de vous rafraîchir ? Charleroi les Bains accueille lez nageurs tous les jours au centre de délassement de Marcinelle, jusqu’à la fin du mois d’août. Envolez-vous dans le simulateur de chute libre de l’airspace indoor skydiving, pilotez un kart au Green Power Kart, assistez aux dernières sorties ciné au Quai 10 (sept séances de projection en plein air sont aussi à l’affiche du 19 juillet au 24 août), jouez virtuellement chez Anotherworld ou au MI12 avec son laser game star wars ou l’aventure zombies "Survive the darkness". Enfin, participer à une compétition d’escalade de blocs dans la salle de Maniak. Quinze événements jalonnent juillet et août, des apéros industriels du Rockerill à Festiv’été à Fleurus en passant par les quartiers d’été de Charleroi: autant d’opportunités de sorties pour ceux qui passeront leurs vacances en bords de Sambre !