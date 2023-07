37 mois de prison avec sursis pour le harceleur carolo de Sabine Paturel

Le 31 juillet 2019, l’actrice et chanteuse française rendue célèbre grâce notamment à sa chanson Les Bêtises dans les années 80 dépose plainte au commissariat de Paris contre Rudy. Un an avant, Sabine Paturel a fait la connaissance de ce fan carolo. Ce dernier a été conquis par le message touchant laissé l’artiste sur Internet, à la suite du décès de la chanteuse Maurane. De fil en aiguille, les deux personnes se sont liées d’amitié et ont même échangé leur numéro de téléphone.