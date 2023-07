Charleroi: les travaux ont commencé sur la verrière du passage de la Bourse

Les chalands qui l’empruntent cette semaine s’en seront rendu compte: le passage de la Bourse abrite actuellement un grand engin de travaux, avec une nacelle au bout d’un bras extensible ; à son sommet, les ouvriers sont déjà à pied d’œuvre. Outils en main, ils mettent tout leur savoir-faire au service de plusieurs interventions qui étaient devenues nécessaires, au fil des ans: ils remplacent, un par un, tous les joints usagés des vitres de la verrière du passage. Le cas échéant, ils remplaceront également les vitrages qui seraient cassés. Des travaux qui non seulement vont apporter une vraie plus-value esthétique à l’ensemble mais qui vont aussi donner un coup de jeune bienvenu à cette structure qui a été inaugurée le 10 avril 1892 et se trouve donc contemporaine aux autres passages européens les plus célèbres, qu’il s’agisse du passage Pommeraye de Nantes (1843), des galeries royales Saint-Hubert de Bruxelles (1847) ou de la galerie Vittorio Emmanuele II à Milan (1867). Si le passage de la Bourse de Charleroi peut sembler plus modeste face à ces célèbres exemples, il a tout de même pour lui le parti pris voulu par son architecte Edmond Legraive: cette verrière courbe, qui suit le virage imprimé par le passage.