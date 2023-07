Charleroi: la modernisation de l'administration communale est en cours, le projet s'appelle "C Possible"

Rendre l’administration communale plus attractive, mettre en place une véritable culture d’entreprise et une organisation dans laquelle chacun partage la même vision d’avenir et est fier d’appartenir à un service public performant, orienté vers le citoyen: c’est l’objectif du plan de transformation lancé à Charleroi… en pleine crise sanitaire. "C’est un projet que nous portions avant l’arrivée du covid mais que nous avons démarré après", explique le directeur général Lhassen Mazouz, à la tête d’une équipe de quelque 3000 agentes et agents engagés sous divers statuts. "Nous avons appelé ce projet C Possible." Il s’articule autour de cinq objectifs: le bien-être du personnel, la modernisation des outils de travail, la recherche de la satisfaction des citoyens, l’amélioration et la mise à jour des compétences et, enfin, la préservation de la planète. Moteur: la participation. "C’est sur base d’une enquête auprès du personnel que nous avons élaboré la stratégie. Nous avons obtenu pour cela 618 réponses. Entre octobre 2021 et juin 2022, seize rencontres ouvertes à l’ensemble de nos agentes et agents ont été organisées. Nous y avons accueilli 525 participants issus de tous les services."