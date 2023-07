Charleroi: en un premier temps, il faudra se contenter d'une signalétique provisoire sur le nouveau campus universitaire

À quelques semaines de l’ouverture de l’U campus, le conseiller DéFI Jean-Noël Gillard l’a déploré. Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil, il interroge le collège sur la signalétique du campus carolo. "Un comité de pilotage général Campus Charleroi Métropole réunissant les opérateurs du site a été mis sur pied, lui explique Xavier Desgain. Un marché public a été lancé à l’initiative de ce comité pour la création d’un logo et d’une charte graphique. Il est aussi prévu de développer une signalétique." Dans un but de coordination, la cellule Mobilité de la Ville a été invitée à présenter les initiatives en cours (projet de signalétique urbaine, renouvellement de la signalisation sur le R9) et leur calendrier. Si la volonté est d’équiper le campus de panneaux définitifs, cela ne se fera que dans un second temps. "Au début, il faudra se contenter d’une signalisation provisoire, prévient l’échevin. Cette signalisation devra être validée par la ville." Vu l’urgence, cela ne saurait tarder.