Charleroi: le système coopératif de "Coopéco" assure un équilibre financier

Coopéco compte 250 coopérateurs actifs, qui y travaillent trois heures par mois. Et 350 autres qui ont acquis au moins une part de 25 €, sans plus, mais qui ont droit de vote à l’AG. "On enregistre une progression quasi constante", observe Jean Charles. Celle-ci se traduit aussi dans le chiffre d’affaires, en progression régulière jusqu’à la crise du Covid. "On est resté ouverts tout le temps, ayant anticipé les mesures sanitaires, avance d’emblée le chargé de communication. Les gens qui ont pu continuer à venir chez nous s’interrogeaient sur la façon de s’alimenter, ils ont eu plus le temps de cuisiner. On a observé une hausse de 30% du CA en 2021."