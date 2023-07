Charleroi: le supermarché solidaire "Coopéco" compte 3245 références de produits dans ses rayons

Le "supermarché coopératif" Coopéco a plus l’allure d’une grosse supérette. On y trouve de nombreuses denrées sèches en vrac (sauf des spaghettis et de la farine, en sachets), des fruits et légumes frais, des conserves, des bières, du vin, des confitures, ainsi que du pain et de la viande sur commande, des produits d’entretien et d’hygiène, des aliments pour animaux, des huiles essentielles et un peu de parapharmacie et, venant d’horizons plus lointains, du chocolat, du café, du thé transformés et conditionnés localement, ou encore de l’huile d’olive d’un producteur des Pouilles ayant les mêmes valeurs. "On veut que les clients puissent faire ici l’ensemble de leurs courses." Au total, le magasin compte 3 245 références.