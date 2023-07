Charleroi: le supermarché alternatif Coopéco ouvre ses portes à tous les clients, dès ce samedi 15 juillet

Coopéco a vu le jour officiellement il y a près de sept ans. "Il est parti de citoyens ayant constitué un groupement d’achat pour bien se nourrir", explique Jean Charles, en charge de la communication. Basée sur un modèle venant des États-Unis, une coopérative est créée, et un magasin ouvre ses portes en octobre 2016, dans la conciergerie de l’ancien abattoir de Marchienne. "L’objectif central reste de mieux manger à un prix abordable, et ainsi se réapproprier la façon de se nourrir. Et par la même occasion, reconstruire un tissu social, avec une dynamique participative." Les producteurs sont aussi au cœur de la démarche: il s’agit de les rémunérer correctement pour leur travail. Une bien belle et ambitieuse équation !

Client travailleur

Mieux manger, pour les initiateurs de Coopéco, cela passe par les produits bio ou issus de l’agriculture raisonnée, après une visite sur place des producteurs pour s’assurer de leur façon de travailler. Des produits locaux ou issus de circuits courts aussi, autant que faire se peut. La donne écologique est également au cœur des préoccupations des citoyens coopérateurs. "On vise la qualité du produit, mais à un prix fixé par le producteur: pas question de négocier son prix, il doit être rémunéré correctement."

Bien, mais comment, alors, rester attrayant aux yeux du consommateur ? "On ne prend qu’une marge de 15% pour le sec, 20% pour le frais, révèle Jean Charles. Certains magasins bio atteignent 60%", avance-t-il. Une marge réduite qui, pour Coopéco, sert à faire face aux frais de conservation, de transport (assumés en bonne partie par la coopérative), etc. Par quel miracle la coopérative arrive-t-elle à compresser pareillement ses frais ?

"Nous n’avons pas de personnel à rémunérer, résume le membre fondateur. Car pour devenir client de Coopéco, il faut non seulement être coopérateur moyennant l’achat d’une part de 25 € et suivre une session d’information sur la coopérative, mais surtout s’engager à prester au moins 3 heures par mois pour la coopérative." Si l’on ajoute le souci de limiter au maximum les intermédiaires, on a l’explication du prix d’un panier de denrées 10% moins élevé que dans des moyennes et grandes surfaces, pour des produits similaires.

Cette organisation repose sur la participation, caractéristique principale d’une coopérative. Mais qui pousse la logique plus loin encore. "Les grandes décisions sont prises par l’assemblée générale des membres. S’il y a un conseil d’administration, la gestion au quotidien repose sur un comité de pilotage où chacun exerce des compétences qui lui sont propres et en tournante. Une façon de sortir d’un système pyramidal. Tous sont bénévoles."

En près de sept ans, Coopéco n’a cessé de progresser, malgré les crises successives. Ils sont 250 coopérateurs actifs, et donc aussi clients, à la faire fonctionner correctement (lire ci-dessous). Au plan commercial, mais aussi avec la dynamique sociale, de solidarité, de partage de compétences qui lui est propre. "Des recettes sont échangées, des ateliers pour goûter et cuisiner autrement, des ateliers de couture et des repair cafés sont organisés. Mais aux États-Unis, le supermarché coopératif va jusqu’à organiser un service gratuit pour organiser le transport des achats, pour une crèche. Tout est envisageable", ajoute Jean Charles.

Dès ce samedi 15 juillet, et jusqu’au 20, ainsi que du 11 au 14 août, toute personne pourra faire ses courses au Coopéco de Marchienne, sans pour autant être coopérateur et y travailler. L’occasion de découvrir ce supermarché alternatif. Et plus si affinités.

Coopéco, rue de l’Abattoir 12, Marchienne-au-Pont. Ouvert lundi, mardi et jeudi de 17 à 20 h, le mercredi et le vendredi de 14 à 20 h, le samedi de 11 à 17h.