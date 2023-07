Charleroi: il n'y a plus le choix, il va falloir procéder à de nombreuses exhumations dans les cimetières

Comme l’explique l’échevin de tutelle Mahmut Dogru interrogé par le conseiller indépendant Nicolas Kramvoussanos dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, ce choix a conduit, d’une part, à des parcelles et cimetières saturés dont certains ont même dû être "fermés" aux nouvelles inhumations et, d’autre part, à un état de délabrement des parcelles les plus anciennes.

Depuis 2018, la Ville mène des campagnes de désaffectations massives de sépultures. Il s’agit de libérer de la place pour pouvoir enterrer de nouveaux défunts. En Wallonie, la loi fixe des délais légaux d’exécution, entre le 15 novembre et le 15 mars, soit quatre mois. "Nous avons procédé en 2022-2023 à quelque 3000 exhumations", précise l’échevin, ce qui est au-delà de l’objectif de 2000 sépultures par an. "Nous allons encore monter en cadence. Pour 2023-2024, nous visons les 5000 exhumations. Déjà, plus aucun cimetière communal n’affiche complet, nous n’avons plus besoin d’en créer de nouveaux."

Sur le plan administratif, il faut analyser, identifier et pointer les concessions arrivées à terme. Il faut en informer les familles et les ayants droit en vue de leur permettre de les renouveler, pour un délai de 30 et non plus de 20 ans, sans supplément tarifaire. Le coût est de 545 euros pour une personne en concession terre et de 435 pour une loge de columbarium. Des délais d’affichage doivent être respectés, ils sont de 13 mois, et c’est seulement après que les reprises des monuments puis des dépouilles peuvent intervenir, les restes sont transférés vers l’ossuaire du cimetière. "Quant à l’entretien des espaces verts de notre domaine funéraire, il a été intégré au sein du service Nature en Ville que pilote le bourgmestre. Le service bénéficie de l’aide d’un sous-traitant externe, la SA Krinkels. Les fossoyeurs entretiennent, quant à eux, les zones d’inhumation telles que les pieds de columbariums, les pelouses d’honneur, les pelouses de dispersion. Le service cimetières est composé de 28 fossoyeurs, 2 chauffeurs et 2 brigadiers.", conclut l’échevin Mahmut Dogru.