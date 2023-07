Charleroi: il n'y a plus de place à la SPA pour les animaux abandonnés

Mais donc, pour l’instant, l’accueil des animaux abandonnés ne peut se faire. "Nous n’avons que quelques places de libres car nous devons prévoir tout de même d’accueillir les chiens trouvés sur la rue et les animaux saisis que nous apporte la Police". Hélas, certains ne comprennent pas la situation compliquée et n’hésitent pas à menacer de ressortir et d’abandonner leur animal sur le parking de la SPA. "Il n’est pas rare que nous devions refuser d’accueillir les animaux abandonnés et, quelques jours plus tard, de les retrouver errant à proximité des lieux où habitent les personnes qui ont souhaité abandonner leur animal".

Bien que la période des vacances soit un moment où l’on constate une certaine hausse du nombre d’abandons, le directeur retrouve le sourire en évoquant qu’il s’agit également de la meilleure période pour adopter un petit compagnon à quatre pattes. "Durant les vacances, les gens peuvent prendre le temps de faire connaissance avec leur animal. Il ne faut pas oublier que certains animaux ont passé du temps dans leur loge, dans un environnement bruyant et stressant, parfois. Le fait de prendre le temps est l’occasion pour aider le chien à se sociabiliser, à comprendre par exemple que les besoins se font dans le jardin ou lors de la promenade".

Les raisons d’abandons ont également évolué. "Avant, on abandonnait son animal pour partir en vacances, notamment. Maintenant, c’est souvent pour des raisons économiques. Nous ne pouvons pas en vouloir aux gens quand ils nous expliquent qu’il faut faire un choix entre faire des frais pour l’animal et finir le mois. Certes, il faut y penser avant de prendre un animal mais les situations personnelles peuvent changer très vite. Pour l’instant, nous éprouvons quelques difficultés à retrouver des familles pour les plus grands chiens comme les malinois ou les staffs".

Face à cette réalité, la SPA doit aussi s’adapter et c’est pourquoi les dons de nourriture restent toujours appréciés.