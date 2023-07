Charleroi: les montants perçus pour les amendes transactionnelles sont en hausse constante depuis cinq ans

C’est plutôt une bonne nouvelle pour les finances locales de la première ville de Wallonie: depuis cinq ans, le montant des amendes transactionnelles perçues par Charleroi est en augmentation. Ce montant a doublé entre 2018 et 2022: il est passé de 17 021 € à 36 610 €, avec une hausse progressive chaque année. Et si les sommes recouvrées en 2018 et 2019 correspondent à la totalité des droits à recettes créés, soit 17 021 € et 21 688 €, la Ville n’a que partiellement récupéré son dû pour les trois exercices suivants. C’est ainsi que l’an dernier, 44 815 euros de droits à recettes avaient été inscrits. Le montant encaissé représente près de 82% de ce total.