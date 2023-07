Charleroi: le recensement du patrimoine arboré a pris du retard

Interrogé dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal sur l’état d’avancement de ces études, le bourgmestre Paul Magnette indique à la conseillère MR Lætitia Dehan que la seconde étude, celle que doit réaliser Hainaut Développement, a pris du retard.

Elle devait s’opérer sur une période de près de deux ans avec pour objectif d’établir un diagnostic, visuel, de l’état de santé des arbres appartenant à la ville. Malheureusement, cette mission n’a pu être entamée pour des raisons organisationnelles propres à Hainaut Développement.

Charleroi ne désespère pourtant pas de voir la collaboration aboutir. "Dans un souci d’anticipation, les services communaux ont exploré d’autres pistes", confie le bourgmestre, qui précise: "Ils ont organisé des visites de terrain, des contrôles, des recensements afin de documenter l’inventaire des arbres".

En outre, la Ville continue à travailler avec Hainaut Développement puisque la structure provinciale peut établir, gratuitement, des diagnostics de santé des arbres présents sur son territoire ainsi que des recommandations de gestion.

Ces diagnostics réalisés tout au long de l’année, à la demande, sont conservés et les recommandations sont mises en application pour gérer au mieux le patrimoine arboré. Les spécimens les plus problématiques, qui sont identifiés par les éco-conseillers, sont ciblés en priorité: leurs fiches sanitaires constituent une partie significative de l’inventaire actuel. À cela, il faut intégrer les données d’archives d’interventions, de plantations, et de recensements antérieurs. Comme le rappelle, à juste titre, le bourgmestre Paul Magnette, les services que l’organisme Hainaut Développement apporte à Charleroi sont entièrement gratuits. Leur coût est pris intégralement en charge par la Province.