Charleroi: de nombreus animations sportives au programme du Quartier d'été, cette semaine

Ce mercredi 12 juillet, le partenariat passé avec l’entreprise Décathlon permettra aux jeunes et moins jeunes de s’initier, toute la journée, au sparring et à la boxe. Sur le coup de 15 heures, filles et garçons du Blackland Rockin’K-Rollers vont se lancer dans une démo de roller derby. Un artiste clown assurera l’ambiance des plus petits avec de la sculpture de ballons.

Jeudi 13 juillet, la journée sera plus calme car elle préparera la foule pour l’afterwork avec bar et DJ, à partir de 18 heures. Vendredi, le calendrier le prouvera: c’est 14 juillet et le Quartier d’été fêtera la République française avec un grand concert de reprises de variétés françaises des années 1980 à 2000. Ce concert, qui commencera à 21 heures, sera suivi par un set de DJ Cardin.

Samedi 15 juillet, l’espace animé par la célèbre enseigne d’équipements sportifs sera consacré aux jeux, pour grands et petits.

Dimanche, ce 16 juillet, les Blackland Rockin’K-Rollers reviendront pour un petit tour de roller derby, de 15 heures à 16 heures. Mais l’après-midi sera surtout consacrée, de 14 heures à 17 heures, à des démonstrations de beach-volley, avec des équipes de jeunes et des équipes moyennes.

Lundi, enfin, le 17 juillet, ce sera le retour des initiations boxe et sparring. L’activité sera plus calme mais pas moins intense, de 14 heures à 16 heures, avec un grand tournoi de pétanque ouvert à toutes et tous.