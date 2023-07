Pays de Charleroi: des logements à la fois solidaires et durables

Comme l’explique le directeur de Monceau FontainES Bruno Carton, SoLogInnov achète des maisons en mauvais état voire insalubres pour les faire rénover par des entreprises de formation de l’économie sociale. "Quand elles sont retapées, nous les mettons en vente ou en location. Notre force, c’est de réduire les coûts, complète Jacques Hocquet, administrateur délégué de Quelque Chose à Faire (QCAF), opérateur de formation aux métiers du bâtiment. Les droits d’enregistrement étant restreints en raison des bas prix auxquels nous achetons les biens et les plus-values étant limitées sur les transactions, nous facilitons par des conditions de vente ou de location attractives l’accès au logement durable ou à la propriété."

La cible, ce sont des ménages à revenu modeste. "Nous pouvons également intervenir comme gestionnaires de projets pour des tiers, indique Bruno Carton. Nous allons le faire dans le centre-ville de Charleroi à la rue de la Digue."

Trois types de coopérateurs ont apporté les 442 000 € de capital: il y a les coopérateurs garants, à la base du projet. Ce sont notamment Monceau FontainES et QCAF, mais aussi Relogeas qui accompagne les locataires et apporte une assistance administrative, juridique et technique relative au logement. Il y a aussi la coopérative financière Credal. Enfin des partenaires comme le centre d’insertion socioprofessionnelle Avanti ou le groupe d’animation de la Basss-Sambre. SoLogInnov compte par ailleurs des coopérateurs ordinaires, dont le bras financier de la branche d’économie sociale de Wallonie Entreprendre, W Alter. Enfin, des coopérateurs sympathisants apportent leur soutien sous forme de contributions de 100 €.

Les premiers achats de bâtiments interviennent en 2019. Un architecte est engagé l’année suivante. Trois ans plus tard, trois projets ont déjà été réalisés, à Tamines pour la rénovation de trois appartements, Farciennes (transformation d’une habitation) et Monceau. Ils ont représenté quelque 800 000 € d’investissement. Acteur associatif privé, SoLogInnov amène sa pierre à l’édifice du droit au logement. "Le secteur public ne peut pas tout porter seul, indique Bruno Carton. Il nous appartient d’agir en complément." SoLogInnov opère en réseau. Chacun de ses membres apporte ainsi le meilleur de son expertise.

Des projets qui répondent aux besoins du marché

Depuis le début de l’année, des familles monoparentales ont investi les habitations construites par SoLogInnov dans la rue des Piges à Monceau. "Ce sont des blocs résidentiels modernes que nous avons fait équiper de pompes à chaleur et de panneaux photovoltaïques", explique l’administrateur délégué.

L’entreprise Quelque Chose à Faire a entamé les travaux en juin 2021. Le chantier s’est étalé jusqu’en décembre 2022. Réservés à des femmes victimes de violences, ces logements dont le niveau de performances énergétiques est labellisé A sont loués au tarif social, soit 450 € par mois. Les locataires bénéficient d’un accompagnement de Relogeas. Le financement de ce projet a bénéficié d’un important subside de la Wallonie. "Sur les 383 000 € de coût incluant la TVA, nous n’avons investi que 93 000 € en fonds propres, indique Bruno Carton. Ce qui nous a permis de réaliser cette opération."

À l’arrière sur le même terrain, Quelque Chose à Faire construit un bloc de quatre appartements en community land trust. "Ce modèle réduit le coût à charge des acquéreurs puisqu’ils ne doivent pas acheter le foncier". L’objectif est de terminer ce projet pour la fin de l’année.

À Tamines, SoLogInnov transforme un immeuble en appartements une et trois chambres. "Les travaux ont débuté il y a un peu plus d’un an. Ils doivent se terminer dans le dernier trimestre."

Rue de la Digue à Charleroi face à l’entrée de la Funoc, la société G’estime a confié la gestion de son projet de rénovation immobilière. Il est prévu d’y aménager trois studios dans le cadre du projet Housing First. "Nous recherchons des biens à acquérir ou à rénover pour le compte de tiers", résume Bruno Carton de Monceau FontainES. "Ces biens doivent être mis en vente à des montants inférieurs à 70 000 €. Ils sont complètement remis à neuf selon des exigences énergétiques poussées."