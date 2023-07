Charleroi: un livre de photographies signé par un photographe anversois qui avoue qu'il ne connaissait pas Charleroi si bien que cela

Articulé autour de plusieurs thèmes tels que l’industrie, les rues et l’architecture, les gens et le carnaval, le travail réalisé par Van Eycken propose une vue particulière oscillant entre reportage et ouvrage d’art. "Je n’étais jamais venu à Charleroi. Pour mon travail de fin d’étude en photo, je suis venu découvrir la ville. J’y ai vu non seulement des coins industriels mais surtout des personnes chaleureuses avec qui il est facilement possible de rentrer en contact. Il y a ici une histoire riche qu’on ne soupçonne pas ou trop peu du côté flamand".

Le livre se vend au prix de 40 € et peut notamment être commandé à la Maison de la Presse de Charleroi, rue Tumelaire.