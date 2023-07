Un des projets les plus ambitieux de la société de logements publics de Charleroi-Gerpinnes La Sambrienne a reçu le feu vert des autorités publiques. Le permis unique pour la construction du "5e Élément" a été accordé, deux ans d’attente.

L’ensemble, qui sera construit dans le quartier de la Broucheterre, comprendra sept tours et sera organisé autour d’une place publique. On y trouvera 149 logements, les bureaux de la Sambrienne sur 7 000 m2, 4 commerces et un parking en sous-sol de 156 places. Le concept repose sur la création d’un quartier responsable, mettant en avant l’écologie, le partage, la mixité sociale et la qualité paysagère. Il s’agit d’un tout nouveau quartier en centre-ville, dans la continuité du réaménagement des espaces publics. Estimé en 2019 à 40 millions€, le projet devra faire face à une hausse de quasi tous les coûts de 40%. Avec JVK