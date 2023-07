Charleroi: 40 000 nouvelles cartes d’identité ont déjà délivrées

Si ce système vise à lutter contre la fraude à l’identité, il comporte des risques pour la protection de la vie privée. En son temps, la Ligue des droits de l’Homme avait fait valoir de nombreuses observations à ce propos: disproportion de la mesure au regard de l’objectif, centralisation excessive des données, risque de lecture à distance vu l’évolution des technologies, interconnexion des données (pouvoir publics, entreprises, etc.). En outre, l’autorité de protection des données avait remis un avis négatif sur la réforme.

Où en est-on deux ans et demi plus tard ? "Au niveau de la sécurité, nous sommes attentifs à l’implantation et à l’utilisation des technologies afin d’en prévenir les dérives ou les utilisateurs mal intentionnés", indique l’échevin. Il assure qu’à ce jour, aucun habitant concerné par la nouvelle eID ne s’est opposé à une prise d’empreintes et n’a déposé plainte. La Ville n’a déploré aucun dysfonctionnement des packs biométriques. "Nous allons poursuivre la confection et la délivrance des nouvelles cartes, ajoute Mahmut Dogru. Nous allons le faire au rythme des remplacements des anciennes." Cela signifie qu’un peu plus de 160 000 Carolos sont encore concernés à ce stade.