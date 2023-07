Chantiers routiers de l’été: le point en région de Charleroi

Commençons par ce dernier, qui concerne le périphérique R3, sur les territoires de Couillet et Marcinelle. Dès le 10 juillet, l’on procédera à "l’entretien et au nettoyage de l’ensemble des équipements d’éclairage des tunnels Hublinbu et Armée française", précise-t-on à la Sofico, l’organisme public qui gère les grands axes routiers wallons. Le chantier sera organisé en deux phases, ce qui aura un impact sur le trafic mais uniquement de nuit, de 22h à 5 h.

Du 10 au 30 juillet, en direction de Mons, le R3 sera fermé à la circulation pendant la nuit, entre les deux tunnels. Ce qui signifie que les conducteurs devront quitter le périphérique à la sortie Châtelet ou, au plus tard, Bouffioulx. On notera que les accès au R3 au départ de la N5, au rond-point de Couillet, seront barrés. Les autres accès au R3, notamment à Châtelineau et sur la N90, seront aussi barrés et des itinéraires de déviation mis en place, ce dès le petit ring R9. La seconde phase, qui débutera le 31 juillet et se prolongera jusqu’au 13 août, causera moins de soucis. Les mesures de circulation concerneront la circulation se dirigeant vers Namur: elle s’effectuera sur une seule voie au sein des deux tunnels concernés.

C’est l’entreprise Equans qui a été désignée par marché public pour réaliser les travaux, pour un montant budgété de 240 000 € hors TVA.

Pour le reste, ce sont des situations connues. C’est le cas à Charleroi où se poursuivra le chantier de création de nouveaux accès et sorties ayant pour objectif de connecter directement la gare Centrale à la A503 et de mieux distribuer les flux de mobilité. Sur le R9 se poursuivra l’installation, nocturne, de nouveaux portiques directionnels dont un panneau à message variable à l’approche du tunnel Hiernaux.

Bonne nouvelle pour terminer. Les dernières opérations de la réhabilitation de la A54/E420, entre Gosselies et Petit-Rœulx, auront lieu du 10 au 14 juillet: la bretelle de l’échangeur de Thiméon reliant l’E42/A15 à l’A54/E420, de Namur vers Bruxelles, sera fermée, et il faudra suivre une déviation via l’échangeur.