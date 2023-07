Charleroi: une utilisatrice du test en ligne Goshaba témoigne, au sein de TechnofuturTIC

Facile à utiliser et rapide, la solution digitale d’évaluation de soft skills Goshaba détermine les aptitudes à la communication, la collaboration, la créativité, la planification et la résolution de problèmes. Concrètement, ce test en ligne se décline en un parcours de 5 petits jeux, soit 5 escales autour du monde et dure à peine 23 minutes. Le système analyse les comportements grâce à l’Intelligence Artificielle (IA). Aucune connaissance préalable n’est requise pour passer ce test. À la fin du jeu, le participant reçoit instantanément un rapport détaillé et personnalisé dans sa boîte mail, une synthèse mettant en évidence ses points forts. Cette évaluation lui permettra de mieux comprendre comment utiliser ses compétences clés pour réussir professionnellement. Les informations contenues dans ce rapport permettent à la personne qui a passé le test de se situer par rapport à des moyennes réalisées sur base des résultats de l’ensemble des participants: il n’y a donc ni bons ni mauvais résultats ! Ceux-ci lui permettent d’affiner son profil pour personnaliser son C.V. et sa lettre de motivation en insistant sur ses points forts. Des étudiants de bachelier en écriture multimedia de la haute école Condorcet se sont prêtés au jeu, comme Fiona Delforge. "On n’a pas l’impression de faire un test , témoigne-t-elle. L’évaluation m’a permis de découvrir chez moi une forte capacité de réflexion analytique alors que je ne pensais pas spécialement avoir ce type de compétence. Cela me conforte dans mon idée de m’orienter vers les métiers du marketing digital." .