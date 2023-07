Un fan carolo a fait vivre l'enfer à la chanteuse Sabine Paturel

Un enfer durant cinq ans

Quand l’artiste décide de prendre du recul et de refroidir les ardeurs de Rudy, ce dernier adopte un comportement harcelant et menaçant. Durant cinq longues années, le Carolo envoie des courriers, des messages ou encore des e-mails "agressifs et menaçants", juge la substitute Dutrifoy.

Au fil du temps, l’artiste française a noué une véritable peur face au comportement de Rudy. "Elle a dû mettre en place une protection rapprochée lors de concert ou elle a reçu des centaines de messages, par mail ou via Facebook. Sans oublier les menaces du genre ‘‘Tu vas m’avoir sur ton dos jusqu’à la mort’’ ou encore ‘‘j’espère que tu vas crever au soleil.’’"

En mars 2022, Sabine Paturel pense définitivement pouvoir vivre tranquillement dans la capitale française sans être importunée par Rudy. "Elle a cru à une accalmie quand elle a accepté les excuses du prévenu. Elle a même écrit aux enquêteurs", explique Me Roland Perez du barreau de Paris. Mais quelques mois plus tard, rebelote. Sabine Paturel informe les policiers en charge du dossier des nouveaux agissements de son fan belge.

Une lettre "pour rassurer", malgré une interdiction de contact

Présenté dans la foulée à un juge d’instruction, Rudy reçoit un sérieux avertissement de la justice. Il doit respecter de nombreuses conditions probatoires, sous peine de se retrouver sous mandat d’arrêt et de prendre la route de la prison de Jamioulx. Parmi les conditions, Rudy ne doit plus entrer en contact avec Sabine Paturel. En vain. "Le 20 mars dernier, il a envoyé un nouveau courrier à la victime", indique le parquet. "L’homme aux mille profils FB", comme signé sur les enveloppes, comparaît donc détenu ce mardi matin face à la justice.

Rudy ne conteste pas avoir été "chiant et collant" avec l’artiste française, mais souligne quand même que les torts sont partagés. "Elle utilisait sa page officielle Facebook pour me nuire. Elle racontait les nouveautés nous concernant. J’ai aussi eu des représailles avec des gitans. J’ai donc agi sous le coup de la peur. J’étais fou de rage, car elle continuait à me nuire, à communiquer mon numéro fixe ou mon adresse", explique le prévenu.

Une personnalité inquiétante

Au moment de requérir une peine, la substitute du procureur a marqué son inquiétude pour l’avenir de Sabine Paturel. Selon le parquet, Rudy rejette toujours la faute sur sa victime, ne montre aucune remise en question et présente une personnalité inquiétante. En témoigne notamment l’antécédent judiciaire similaire dans le monde du travail. Deux ans et 18 mois de prison sont requis.

Me Van Hevel, à la défense, espère obtenir un sursis probatoire pour ce "malentendu" et cette "escalade". Tout en insistant sur ce fameux courrier envoyé en mars dernier, "pour rassurer la victime afin qu’elle n’ait plus peur de lui", précise la défense. Jugement mi-juillet.