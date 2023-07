Charleroi: la nouvelle directrice du Quai 10 est connue, elle s'appelle Amélie Jennequin et entrera en fonction en septembre

S’exprimant au nom du conseil d’administration, le président Simon Bullman assure qu’Amélie Jennequin "était de loin la mieux armée pour relever les défis à la fois culturels et commerciaux que rencontrera le Quai10 dans les années à venir". De son côté, la future nouvelle directrice a confié: "Je me sens privilégiée de pouvoir reprendre les rênes du projet Quai10 à la suite de Matthieu Bakolas. La base solide qu’il a pu établir avec son équipe ces 7 dernières années me donne toute confiance pour continuer à piloter ce projet culturel majeur de la région carolorégienne. Nous avons déjà convenu d’une phase de passation durant laquelle Matthieu et moi travaillerons à la transmission des dossiers. C’est avec beaucoup de joie, de curiosité et d’inspiration que je rejoins l’équipe de l’ASBL Quai 10."