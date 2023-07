Charleroi: à la chasse aux débris et aux objets indésirables sur la piste du BSCA

Cette tâche, essentielle pour la sécurité comme on le lira par ailleurs, est accomplie au quotidien par une équipe d’une vingtaine d’agents du SPW, dont huit inspecteurs de la sécurité. "Cette fois, il s’agit de sensibiliser les différents partenaires du site aéroportuaire à cette problématique dans le but d’éviter au maximum la présence de ces objets et débris. Par exemple, lorsqu’il y a des travaux et que des sous-traitants interviennent", explique Julien Van Fleteren, commandant adjoint du SPW aéroport. Des FOD qui sont, le plus souvent, des cailloux, des boulons, un gant, des objets amenés de l’extérieur par le vent.

La balade matinale aura duré une heure, à arpenter une bonne partie de la piste de 3 200 mètres. ©EdA

L’équipe accomplit cette tâche, ainsi que l’inspection du balisage et des marquages, avant l’ouverture de l’aéroport, entre 6h et 6 h 30. L’inspection se fait en voiture. C’est que la piste est longue de 3 200 mètres et large de 45… "Ils connaissent la piste sur le bout des doigts. Dès que quelque chose sort de l’ordinaire, ils le voient", explique Dounia Hazzaf, safety officer. Mais ce contrôle ne repose toutefois pas que sur cette demi-heure, loin de là. "Les équipes de nuit peuvent déjà repérer des anomalies éventuelles. Et des inspections ont lieu en cours de journée, entre les vols, entre quatre et six par jour au minimum, indique Julien Pauwels, directeur opérationnel de BSCA. De plus, en dehors de ces inspections obligatoires, d’autres peuvent être faites à la demande de la tour de contrôle ou d’un pilote ayant vu quelque chose de suspect."

Trois triangles de métal

Droppés à l’est de la piste, les participants volontaires, gantés et munis de sacs plastique, sont invités à scruter la piste et ses abords, éclairés par un puissant halogène bien utile alors que le jour se lève à peine. Quentin Debotte, commandant adjoint au SPW, en fait partie. "Les équipes d’inspecteurs sécurité du SPW ont pour mission de vérifier la fonctionnalité de la piste. Dans ce cadre, la gestion des FOD est importante. C’est la raison de ma présence ce matin." Après une petite heure de marche, le commandant a le sourire: "On n’a, semble-t-il, pas trouvé grand-chose. Cela signifie qu’on fait bien notre boulot !"

Dans un grand sac, ceux qui longeaient la piste ont déposé quelques cailloux: apparemment, des morceaux du béton du caniveau qui se délite, mais dont la rénovation est programmée. Un autre groupe a fait une découverte plus intéressante: un écrou et trois petits morceaux de métal de forme triangulaire. Proviennent-ils d’un avion ? Ou du balisage ? Pas de quoi être vraiment inquiet. Quoi qu’il en soit, les objets récoltés vont à présent être analysés minutieusement par le Safety office afin d’en déterminer l’origine et d’en tirer un maximum d’information. Afin que la probabilité de leur présence sur la piste soit encore réduite à l’avenir.

À Gonesse, le drame du Concorde dû à un FOD

Petits objets métalliques divers, boulons, écrous, anneaux, mais aussi une tige métallique longue d’un mètre… Un (tout) petit musée présente les FOD découverts par les équipes d’inspection. À proximité, un panneau didactique rappelle les dégâts qu’ils peuvent entraîner.

Avec l’exemple récent le plus emblématique: le crash du Concorde, le 25 juillet 2000, à Gonesse, au cours duquel 113 personnes ont perdu la vie. En cause, un FOD, une lamelle en titane perdue peu avant par un autre avion décollant lui aussi de l’aéroport Charles de Gaulle, ce qui entraînera une cascade de dommages et le déchirement d’un réservoir…

Aspiré par le réacteur

Si les FOD méritent évidemment une grande attention, leurs conséquences ne sont, fort heureusement, pas toujours aussi dramatiques. En gros, ils peuvent provoquer deux types de problème, explique-t-on au BSCA. Le principal, c’est l’ingestion du FOD par un réacteur qui fonctionne par aspiration. L’autre problème est l’éclatement d’un pneu. Ces objets errants peuvent aussi être soufflés vers un autre avion, un véhicule, un bâtiment, des personnes.

Quant aux petits objets métalliques découverts ce mardi, ceux qui opèrent sur le site aéroportuaire relativisent. "Ils peuvent causer un dommage à une ailette d’un réacteur, mais sans pour autant entraîner une catastrophe. Mais cela nécessite une maintenance et, dès lors, des perturbations opérationnelles et des dommages commerciaux, en plus du coût de l’intervention", observe Julien Pauwels.

Aussi éloigner les oiseaux

Les oiseaux ne sont pas des FOD, mais ils n’en demeurent pas moins une menace pour les avions, notamment lorsqu’un volatile percute un cockpit ou qu’il est aspiré par un réacteur. Pour écarter ce danger, une "Bird control unit" est en action dans chaque aéroport, explique encore Julien Pauwels. "Elle recourt à des pistolets effaroucheurs, à des canons à gaz et autres artifices et pétards." Pour éloigner les rapaces, le fauchage des zones herbeuses est retardé au maximum. "Les hautes herbes empêchent les rapaces de voir les rongeurs qu’ils chassent, ce qui les maintient hors des pistes."