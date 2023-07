Métro: l’antenne de Châtelet va entrer dans le concret

Cette antenne, qui devait compter onze stations, a été construite partiellement entre 1975 et 1985, sans avoir été achevée faute de moyens financiers et de volonté politique. Plus aucun investissement n’a été consenti depuis lors. La densité de population à proximité de ce tracé n’a cessé de justifier cette liaison ferrée, plus encore avec le futur Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) qui ouvrira ses portes en juin 2024 le centre commercial Cora et le futur Frunpark en train de s’ériger à Châtelineau.

Aussi le Gouvernement wallon a-t-il saisi l’opportunité d’un financement européen, dans le cadre du Plan pour la reprise et la résilience de l’Union européenne afin de concrétiser enfin cette infrastructure clé de la mobilité. Soit une liaison de 5,5 km, jusqu’au futur hôpital, comportant huit stations, selon l’étude menée par le TEC, afin que le tracé soit en parfaite adéquation avec les infrastructures à desservir.

Le chantier consistera surtout à rénover six stations existantes et à en créer deux nouvelles, l’une à proximité de Cora, l’autre, enterrée, près du nouveau Grand Hôpital de Charleroi (GHdC). Autre gros morceau: le remplacement de rails et traverses en place sur tout le tracé. Ce marché d’infrastructures s’élève à 42 697 463 €. Ce montant constitue évidemment l’essentiel du coût de la future ligne M5. Car des coûts supplémentaires, par exemple l’information digitale, viendront encore s’ajouter. "Le montant provenant de l’Europe est globalement de 60 millions€, mais on s’attend à ce qu’il soit dépassé en raison, notamment, de la hausse des prix des matériaux depuis l’accord de d’Europe, en 2021", explique Véronique Benoit, directrice commerciale et du marketing.

Viendra ensuite le coût du fonctionnement, pour l’instant en plein calcul. Il dépend, notamment, de la cadence qui, selon les moments de la journée, s’étalera entre 5 et 10 minutes. On n’en est pas encore là. "Maintenant que le marché est attribué, l’entreprise peut commencer quand elle le souhaite, sans doute dès septembre, en tout cas avant la fin 2023. Elle a intérêt à commencer le plus vite possible, l’Europe imposant que les travaux soient terminés pour juillet 2026", rappelle Véronique Benoit. Trois ans de patience, donc, pour pouvoir emprunter la nouvelle ligne du métro carolo.