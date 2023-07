Charleroi: le Quartier d'été, à la fois place de la Digue et place Verte, ouvre ce jeudi 6 juillet

Avec même un mini-parc d’attractions

Ce Quartier d’été 2023 se déploiera à travers deux lieux, à la fois sur la place Verte et sur la place de la Digue. La première sera mise en valeur par l’ASBL centre-ville, qui est en train d’y installer une grande terrasse verdurisée, pour l’ouverture de ce jeudi 6 juillet. Par la suite, cette terrasse estivale sera accessible aux petits et grands, du mardi au samedi, avec des animations pour les plus jeunes, les mercredis et les samedis. Chaises longues, bancs, lieux de tranquillité permettront de se poser, entre le shopping Rive Gauche, la librairie Molière, l’Inno et les nombreux autres commerces de la ville-basse, tout en dégustant un verre, en famille et entre amis.

Sur la place de la Digue, l’ambiance sera un rien plus tonique, avec une immense aire de jeux, d’animations et d’activités sportives. Nicolas Vercoutere dévoile: "Grâce à un partenariat avec la société Décathlon, nous pouvons proposer aux plus sportifs de se mesurer sur un terrain de beach-volley, autour de tables de ping-pong ou sur des pistes de pétanque". C’est là aussi que les animations les plus à même de drainer la foule, telles que concerts et séances de cinéma (lire ci-dessous) seront organisées.

Enfin, les co-organisateurs préparent une grande nouveauté, pour ce Quartier d’été 2023: les espaces de la place de la Digue proposeront également un mini-parc d’attractions, conçu pour tous les âges, avec une piste de roller, un toboggan géant, un carrousel et une piste de voitures-bouées. L’accès à ces attractions sera assuré à un prix très démocratique, tandis que le reste des activités sera bien évidemment gratuit.