Charleroi: la piscine Hélios passe en horaire d'été, dès ce lundi 10 juillet

Au-delà, bon nombre de familles voudront aussi profiter des belles journées de cet été pour passer du temps à Charleroi-les-Bains, la piscine en plein air du centre de délassement de Marcinelle. La Régie communale autonome, qui gère les piscines de Charleroi, rappelle que les places sont limitées à Charleroi-les-Bains et que le paiement en ligne est obligatoire. Les horaires d’ouverture sont de 10 heures à 14 heures et de 14 heures 30 à 18 heures 30, du lundi au dimanche. Des tranches horaires, avant et après l’ouverture, sont également disponibles pour les nageurs sportifs. Plus d’infos via le site Internet www.rca-charleroi.be.