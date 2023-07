Charleroi: au Quartier d'été, c'est cinéma le mardi et concert le vendredi

En début de semaine, il y aura une grande séance de cinéma en plein air avec, au programme: Mort sur le Nil, de et avec Kenneth Branagh, le 11 juillet ; Astérix et Obélix, L’Empire du Milieu, de et avec Guillaume Canet, le 18 juillet et Alibi.com 2, de et avec Philippe Lacheau, le 25 juillet.