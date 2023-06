Les faits ont eu lieu sur le parking d’une discothèque à Gosselies, en septembre 2017. Lors de la précédente audience, Me Fabian Lauvaux, avocat de la famille de Tomy Delmotte, avait demandé à la cour de réformer le jugement prononcé en décembre dernier par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Charleroi.

Un premier coup a atteint la victime aux dents, l’autre lui a brisé un os au niveau de la gorge, ce qui a entraîné une hémorragie mortelle.

Le tribunal n’avait pas retenu l’intention d’homicide dans le chef du prévenu, auteur de deux coups.

En appel, la famille de Tomy a demandé à la cour de requalifier les faits en meurtre et de renvoyer l’affaire devant la cour d’assises.

Me Lauvaux avait appuyé sa plaidoirie sur la base de la théorie du dol éventuel. Ainsi, le prévenu, boxeur de haut niveau, aurait dû accepter les conséquences de son geste.

Le pénaliste soutient qu’il y a eu plus que deux coups et que le prévenu a disposé d’un délai de plus de vingt minutes pour s’organiser et déplacer le corps. "L’expert n’exclut pas des manœuvres concomitantes."

La cour d’appel a décidé d’auditionner les témoins des faits et le médecin légiste, convoqués lors de l’audience du 24 novembre prochain.