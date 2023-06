Charleroi: les Quartiers Libres, cinq jours de spectacles et d'animations, c'est du 5 au 9 juillet, au parc Bivort, à Jumet

Une nouvelle fois, l’opération des Quartiers Libres vient s’installer au sein du parc Bivort, "l’un des plus beaux, probablement le plus beau de Charleroi, ni trop grand, ni trop petit, avec un point d’eau, des arbres remarquables et des espaces de bonne taille pour les événements culturels", souligne le directeur du centre culturel L’Éden, Fabrice Laurent.

Tant le directeur que l’échevine le rappellent: les Quartiers Libres sont nés en 2021, dans le difficile contexte de la crise sanitaire, avec les périodes de confinement qui ont maintenu les lieux de culture, comme les écoles, fermés de nombreux mois. "Depuis, tout est revenu à une espèce de normalité, avoue Fabrice Laurent, mais ne plus organiser les Quartiers Libres pour autant, ça aurait été ne retenir aucune leçon du Covid et de la pandémie". Julie Patte, en se replongeant dans le contexte d’alors, confirme: "Le Centre culturel, les écoliers, le service ATL, accueil temps libre, de la Ville, tous étaient dans l’interrogation et l’inquiétude face aux confinements. Les Quartiers Libres apportent, même après la pandémie, une bulle d’oxygène dans les cités de services publics ou, comme ici, dans un superbe écrin de verdure au cœur d’un quartier densément peuplé".

En faisant exception du district Centre, où l’intra-ring ne manque de toute façon jamais d’activités publiques (le big five du Quartier d’été y démarre ce 6 juillet), les Quartiers Libres entendent toujours faire halte dans chaque district. Ce grand rendez-vous de cinq jours, en ce début juillet, s’installe dans le district Nord. La première partie de l’édition 2023 des Quartiers Libres, lors des vacances de printemps en mai dernier, s’est arrêtée dans le district Sud, dans la cité des Sarts, à Couillet ; dans le district Est, c’était à la cité Delvaux, à Montignies-sur-Sambre. L’événement a malheureusement manqué son rendez-vous avec le district Sud, à La Docherie, à cause d’une météo apocalyptique. "À quelque chose, malheur est bon, car le spectacle annulé par cette pluie diluvienne du mois de mai a été reprogrammé ici, au parc Bivort", ajoute Fabrice Laurent.

La météo s’annonce des plus adéquates

"Personne jusqu’ici n’avait vérifié les prévisions du 5 au 9 juillet, s’amuse l’échevine de tutelle, je l’ai fait et elles sont merveilleuses. Du fait que ce rendez-vous de juillet s’étale sur cinq jours, avec les premières dates inscrites dans la fin de l’année scolaire, nous comptons aussi sur l’efficacité du bouche-à-oreille pour assurer la venue de la plus grande foule possible".

En cinq jours, c’est évident, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Sans se lancer dans une fastidieuse exhaustivité du riche programme de l’événement, on peut épingler: une grande boum "Yes we dance kids", le mercredi 5 juillet, à 17 heures ; un concert de rock pour les plus petits et une scène ouverte de slam et un atelier d’écriture, le jeudi 6 juillet, dès 16 heures ; le défilé des créations des ateliers textiles des divers espaces citoyens de Charleroi, le vendredi 7 juillet, à 18 h 15 ; le spectacle Tu Sens La Terre Bouger du Cirque Barbette, le samedi 8 juillet, à 15 heures et 18 heures ou encore le concert des Juliens, qui triturent à la sauce twist et rock ‘n’ roll, le répertoire de Julien Clerc.

Tout au long de ces cinq jours, dont les activités commencent vers 14 heures, il y aura aussi plusieurs animations en continu, telles que des initiations au cirque, des jeux géants, des jeux anciens, des jeux écoresponsables, un atelier de fabrication de pain, des tatouages éphémères, un espace lecture et une guinguette, pour se poser, se restaurer et se ressourcer.

Fabrice Laurent revient sur la pérennisation des Quartiers Libres: "C’est la troisième fois que l’événement s’installe au parc Bivort et les riverains nous confirment qu’ils sont heureux de ce rendez-vous qui fait vivre leur joli parc. Nous sommes également déjà allés trois fois dans la cité de Montignies-sur-Sambre avec Quartiers Libres et, là, l’événement a recréé un tel lien social qu’un nouveau comité de quartier est en train de s’y constituer, à la suite directe de Quartiers Libres".

Dernier point mais non des moindres, chacune de ces journées des Quartiers Libres au parc Bivort est libre d’accès est entièrement gratuite.