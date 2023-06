Jumet: fatigué et sous influences, il conduit comme un pété, violente un des policiers et étrangle un de leurs chiens

Il étrangle le chien de la police

Au même moment, les deux agents entendent le bruit d’une collision dans une rue adjacente. Sur les lieux de ce second accident, Joseph entend ne pas assumer ses responsabilités et tente d’arracher sa plaque d’immatriculation pour prendre la fuite. Face aux policiers, le conducteur fou ne se calme pas et use de violence. "Il se lance sur le premier agent et un échange de coups de poing se produit. Le second inspecteur tente alors une manœuvre d’étranglement, ce qui est la dernière mesure possible avant de dégainer l’arme de service", rappelle le parquet.

Ne parvenant toujours pas à maîtriser totalement Joseph, le chien de la brigade canine est requis sur place. Le pauvre animal va lui aussi subir la rage du prévenu. Mordu par le chien, le prévenu réussit à l’étrangler, provoquant presque sa perte de connaissance. Avant l’intervention d’une seconde équipe sur place. Au total, quatre policiers sont finalement nécessaires pour interpeller Joseph.

Une regrettable erreur de parcours

Jeudi matin, après avoir été sanctionné devant le tribunal de police, Joseph comparaît devant le tribunal correctionnel et risque gros pénalement pour ce dérapage. Il confirme ne pas avoir réel souvenir des faits, étant donné le fameux mélange ingurgité au moment des faits: cocaïne, cannabis et alcool ! "Je m’en excuse encore", lance le prévenu qui confiait en audition être "fatigué" à cause du boulot et des produits ingurgités.

Pour obtenir l’apaisement de Joseph, le parquet sollicite l’application de conditions probatoires pour le surveiller. Du côté de la défense, on opte plutôt pour une suspension simple du prononcé pour cette "regrettable erreur de parcours." Jugement fin septembre.