Charleroi: il est plus que temps de régler le statut des agents constatateurs de Tibi et de La Sambrienne

En commission du parlement wallon, le député Gaëtan Bangisa qui a présidé en son temps l’intercommunale Tibi a interrogé la ministre de tutelle Céline Tellier. Cette situation met à mal l’activité. Et Tibi n’est pas la seule entité de service public touchée à Charleroi Métropole, où la société de logements la Sambrienne est dans le même cas. "Deux de nos quatre agents ont un agrément SAC (Sanctions Administratives communales) de la commune de Charleroi, explique le directeur général de Tibi Philippe Teller. Ils peuvent donc procéder au constat d’infractions relevant du règlement général de police de Charleroi, mais n’ont pas le pouvoir d’agir sur d’autres territoires. Les deux autres agents sont en formation jusqu’à l’automne. Leur champ d’action est limité."

Pour sortir de l’impasse, il faut élaborer ce que l’on appelle dans le jargon un "décret pansement", réparant les lacunes du précédent. Gaëtan Bangisa s’est inquiété de savoir quand la ministre comptait y travailler. Si elle n’a pas donné de date, son intention est d’apporter une solution au plus vite. "Tous les agents constatateurs, qu’ils soient communaux ou régionaux, ou qu’ils opèrent pour le compte d’intercommunales ou d’organismes d’intérêt public (OIP), doivent prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative", a confirmé Céline Tellier.

Or, pour exercer des compétences de police judiciaire, les agents doivent être assermentés. "Il apparaît que le décret de juin 2019 ne fait pas mention de la prestation de serment des agents constatateurs des intercommunales et des OIP. Nous allons rectifier cette lacune par l’ajout d’un alinéa. Un projet en ce sens sera très prochainement soumis à l’approbation du gouvernement." Chez Tibi, l’espoir est que ça puisse être fait avant la fin de l’année, ou au plus tard début 2024.