Marchienne: 5 ans de prison avec sursis pour tentative de meurtre sur son ex-compagne, avec couteau et hachoir

Le 5 décembre dernier, dans un appartement de Marchienne-au-Pont, Myriam a eu la peur de sa vie quand elle a fait face à Hallouch, son ex-compagnon et le père de ses enfants. Armé d’un couteau de cuisine d’une lame de 20 centimètres dans une main, d’un hachoir de 17 centimètres dans l’autre, et totalement ivre, Hallouch s’est introduit dans l’appartement. Il s’est rendu dans la chambre à coucher pour avoir une relation sexuelle, ce qu’a refusé la victime: ils sont séparés depuis plus d’un an, notamment.