Charleroi: une nouvelle campagne contre l'abandon des animaux

L’échevine insiste: adopter un animal, ça doit toujours rester un acte réfléchi. Elle assène: "On n’adopte pas comme on achète un sac à main ! Avant de franchir le pas, il faut réfléchir aux contraintes financières, au temps et à l’espace qu’il faut consacrer à l’animal, ainsi qu’aux éventuelles bêtises, et aux dégâts, qu’il peut commettre". Alicia Monard conclut en rappelant deux choses: avant d’adopter un animal, il faut désormais être en possession du permis adéquat, à retirer auprès des services communaux ; ensuite, si abandonner un animal, c’est toujours un acte moralement répréhensible, il existe aussi une interdiction inscrite dans le Code wallon du Bien-être animal et, donc, un risque de punition pour les contrevenants.