Charleroi: l'intercommunale Tibi révèle que les tonnages des déchets ménagers sont en baisse pour l'année 2022

L’intercommunale Tibi vient de soumettre ses résultats et le bilan de son activité de 2022 à l’assemblée générale de ses membres, qui les a approuvés. Parmi les faits marquants de l’exercice, il y a d’abord la création de deux nouveaux secteurs à côté, d’une part, de la collecte et du traitement des déchets ménagers, qui est le pilier historique de l’intercommunale, et, d’autre part, de la propreté: ce sont les secteurs "répression" et "centrale d’achat et assistance administrative". Pour la première fois, Tibi a dépassé les 700 salariés et employés. Sur son site de Couillet, elle a finalisé l’aménagement des voiries. La construction de la nouvelle Ressourcerie du Val de Sambre commencera l’an prochain.