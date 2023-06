Charleroi: la Ville s'inscrit dans le nouveau dispositif wallon "Objectif Proximité" pour soutenir le commerce local

C’est déjà en 2017 que la Wallonie avait lancé les dispositifs Créashop et Créashop-plus, afin de booster la création de commerces dans les centres-villes. Sur Charleroi, ces processus ne s’appliquaient qu’à l’intra-ring et la Ville avait dès lors créé elle-même les primes "Go Shop", en 2019, pour couvrir ses autres pôles de chalandise, dans les districts.