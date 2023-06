Mobilité à Charleroi: pas de changements immédiats dans le quartier Mayence

La question s’est invitée dans les débats du dernier conseil communal à la faveur d’une interpellation citoyenne sur la rénovation du tunnel Mayence et du boulevard éponyme en surface. Une demande introduite par Benjamin Pottier, à l’appui d’une pétition signée par 660 personnes. "L’enquête publique a fait ressortir de nombreux griefs des riverains", constate l’échevin de la Mobilité Xavier Desgain. "C’est un projet porté par le Service public de Wallonie. Comme nous l’avons fait pour la création du Bus à Haut Niveau de Service sur l’avenue Pastur et la N5, nous allons inviter des habitants, commerçants et autres acteurs locaux à la réflexion sur la révision du plan local de mobilité", a-t-il expliqué en substance.

Dans ce cadre, la volonté est de constituer des groupes de travail d’une quinzaine de membres à partir d’appels à candidats. "Cette entrée de ville est à proximité de deux quartiers dans lesquels nous avons prévu de revoir complètement la mobilité, poursuit Desgain. D’une part celui de la rue de Montigny prolongée (quartier Interbéton) où un master plan est à l’étude. De l’autre celui de la Neuville à Montignies-sur-Sambre (rues Spinois et Neuve), où des aménagements cyclables sont programmés. Nous voulons nouer un dialogue avec les riverains afin d’identifier leurs besoins. Dans un premier temps, il va être demandé au fonctionnaire délégué chargé de délivrer le permis de ne rien figer au carrefour de la rue Tumelaire. Sur le boulevard Mayence, nous allons juste prévoir de rapprocher des zones de commerce les emplacements de parking à forte rotation (magenta)."

Le plan local de mobilité de Charleroi date de 2015. Il doit être repensé en fonction des projets de transformation de la ville. "C’est un plan qui s’inscrit dans celui de mobilité de la Métropole, rappelle l’échevin. Ce plan est lui-même en cours d’élaboration et devrait venir à l’enquête publique vers la fin de l’année. Nous ne modifierons les règles de mobilité qu’après concertation, et mise à jour de la vision de la mobilité à Charleroi et en périphérie."

Benjamin Pottier a insisté pour que la confection des plans se fasse boulevard par boulevard. La réponse de l’échevin l’a laissé sur sa faim.