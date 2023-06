Désertification bancaire: Charleroi touché jusqu’au cœur de ses finances

On le sait: pour compenser la fermeture de ces derniers, quatre banques ont mis en place le consortium Batopin. Mission: mutualiser l’ouverture de guichets. La Ville a-t-elle la capacité de forcer l’installation de points cash là où des besoins sont identifiés ? Quel est son pouvoir de recommandation ? A-t-elle la volonté d’adapter sa fiscalité sur les banques ?

Selon le rapport de l’IWEPS d’octobre dernier, de nouveaux constats sont apparus sur la présence de distributeurs de billets dans la première ville de Wallonie. "Les enseignements sont alarmants, selon le conseiller DéFI: Les anciennes communes de l’entité sont sous-équipées par rapport à leur population. Certaines n’ont même plus d’automate comme Goutroux, Roux et Dampremy. Marchienne-au-Pont et Monceau sont en zone rouge, ce qui correspond à un appareil seulement pour 5 001 à 11 477 habitants. Si le district Ouest semble le plus mal loti, le phénomène risque de s’accentuer au nord à Jumet et Ransart, ainsi qu’à l’est à Gilly avec un seul automate pour 3 500 à 5 000 habitants. À l’occasion de la modification budgétaire n°2, nous apprenons que les recettes liées à la taxe sur les établissements bancaires connaissent une baisse de l’ordre de 25% en raison de la fermeture des agences. En effet, ces rentrées vont diminuer de 50 000 €."

Pour encadrer le phénomène, Jean-Noël Gillard propose de renforcer la concertation avec l’opérateur Batopin. Il insiste pour planifier l’ouverture de points cash dans le district Ouest ainsi que dans tous les noyaux urbains en mal de distributeurs de billets. "Il faut également adapter la fiscalité", suggère-t-il.

C’est l’échevine du Commerce Babette Jandrain qui a apporté des réponses. Des négociations ont été entreprises avec le consortium Batopin. Il lui a été demandé de maintenir un guichet automatique à Ransart. Une recherche de local a été lancée avec l’appui du bureau du Commerce.

La Ville n’entend pas développer elle-même des points de dépôt et de retrait de cash. L’échevine l’a rappelé: au niveau fédéral, le ministre de l’Économie Pierre Yves Dermagne a demandé que des distributeurs soient accessibles partout dans un rayon de 2 kilomètres.