Charleroi: un premier Festival de la bière

Produits belges

Un peu plus loin, le Comptoir des Belges, basé à Marcinelle, proposait une sélection de ses produits 100% belges. "Nous proposons du pop-corn au mojito et au champagne, ainsi que des chips et bières spéciales", expliquent les représentants. Plutôt rare sur des événements extérieurs, le Comptoir des Belges organisera samedi prochain une porte ouverte à domicile où il sera possible de déguster du gin et du rhum de nos contrées, dont un produit exclusif baptisé le Marsius en référence aux origines romaines de Marcinelle. "Un événement extérieur comme celui-ci nous permet de rencontrer de nouveaux clients potentiels et surtout de dialoguer avec eux", explique David, qui a ouvert son commerce à la fin de l’année 2016. Le public était au rendez-vous.