Jumet: le parquet joue la carte du pari avec Arno, poursuivi pour le vol d’une voiture

"Il faut toujours croire en l’homme"

Désormais exilé à la côte belge pour fuir Charleroi et ses fréquentations parfois douteuses, Arno a cessé de consommer des produits stupéfiants et a drastiquement diminué sa consommation d’alcool. "Je consomme encore deux canettes le soir, pour m’apaiser et m’endormir. Mais j’ai arrêté les drogues et les médicaments", annonce fièrement le prévenu. Pour le parquet, malgré les nombreux antécédents judiciaires d’Arno, il est temps de faire table rase du passé.

Alors que dans un premier temps le substitut Bury souhaitait se montrer sévère, il est revenu sur ses intentions en entendant les efforts fournis par Arno. Le parquet veut jouer la carte "du pari" et accompagner l’homme jugé dans ses efforts. "Il faut toujours croire en l’homme", lance le substitut Bury. Un sursis probatoire ou une peine de probation autonome sont dès lors proposés.

"Scotchée et ravie " par ce réquisitoire, la défense ne s’y trompe pas et suggère la mise en place d’une probation autonome. Arno devra montrer ses efforts quotidiens pour éviter la case prison pour le vol de la voiture. Jugement mi-septembre.