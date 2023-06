Jumet: le folklore de La Madeleine est en deuil après le décès du général Jean-Claude Payen

C’est ce 22 juin 2023 que le général de l’État-major, Jean-Claude Payen, est décédé, à 77 ans. Dans l’organisation de la Madeleine, à Jumet-Heigne, l’État-major, c’est la structure qui chapeaute le tour folklorique et s’assure de la bonne tenue des sociétés de marcheurs. Son général se trouve dès lors forcément incarner l’esprit même du folklore mad’léneu. Fabrice Vassart l’indique: "Dans les circonstances, nous avons décidé de ne pas le remplacer pour le tour de cette année". Les questions de succession au sein de la marche viendront plus tard.

Jean-Claude Payen, les amoureux du folklore le savent, portait son nom de famille avec fierté. "On peut le dire, sans la famille Payen (dont le patriarche, Raymond Payen, fut, notamment, le dernier bourgmestre de Jumet avant la fusion des communes, NDLR), il n’y aurait probablement pas de Madeleine moderne", souligne Fabrice Vassart. Comme les autres membres de sa famille, le général avait sa Madeleine chevillée au corps: il a vécu son premier Tour dès 1950. Il a marché au sein des Lanciers de Heigne, puis en tant que Vieux Mameluk avant d’intégrer l’état-Major en 1972, où il gravira tous les échelons jusqu’en 2010. C’est alors qu’il endosse l’uniforme ultime à la suite de son beau-père, le général René Zone.

Depuis l’annonce de ce décès, les marques d’affection et de condoléances apparaissent, notamment sur les réseaux sociaux. L’échevine du Folklore, Babette Jandrain, a partagé: "Quelle tristesse d’apprendre le décès de notre Général de la Madeleine, Jean-Claude Payen ! Mes premières pensées vont à ta femme, Josiane ainsi qu’à tes deux fils Jean-Christophe et Fabrice. Mais aussi aux membres de l’État-Major du Tour de la Madeleine et à la grande famille du Folklore pour laquelle tu t’investissais sans compter !

La Madeleine et Jumet pleurent un homme passionné, dévoué et toujours à l’écoute. Au revoir mon Général".

Un résumé évidemment partagé par Fabrice Vassart, qui a connu le général au plus proche, pendant de nombreuses années: "C’était un homme au grand cœur, dévoué à tout ce qu’il faisait, malgré son caractère bien trempé".