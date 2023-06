Charleroi: le témoignage de Giovanna et Valentine, binôme au sein du peojet "Chemin'on"

Avec un compagnon militaire actif à l’étranger, Giovanna s’est vite sentie dépassée après la naissance de son petit garçon. "Je n’avais pas de réseau familial sur lequel m’appuyer, pas de personne de confiance pour me soutenir. D’autant que c’était un prématuré, qui réclamait une attention encore plus soutenue." L’ONE de Jumet lui a fourni le contact de "Chemin’on". "Très vite, ils m’ont présenté ma coéquipière Valentine." Une jeune maman elle aussi, avec des enfants âgés de 3, 4 et 6 ans. "Comme ils sont tous à l’école, je me sentais parfois seule à la maison , rapporte cette dernière. J’avais du temps et de l’énergie à donner et j’avais envie de le faire. Donc, j’ai posé ma candidature." Très vite, le binôme a matché. "Nous nous voyons maintenant à raison d’une visite par semaine depuis le mois de novembre , explique Giovanna. Valentine m’entoure d’attentions, elle me rassure. J’avais besoin de ça pour ne pas déprimer, tenir le coup dans les moments difficiles. Quand je ne vais pas bien, elle m’apporte son soutien. Une relation de confiance s’est progressivement installée entre nous." La coéquipière puise plein de choses positives de son expérience. "Je n’ai pas repris mon activité professionnelle après la naissance de mes enfants , confie Valentine. Je travaillais dans le secteur du gardiennage et de la sécurité. Avec Giovanna, je me rends socialement utile. Je la vois qui va mieux et cela me renforce intérieurement. C’est du gagnant-gagnant…" La coéquipière participe à des réunions d’échange d’expériences, de ressentis et à des sessions de formation. "Nous recevons également beaucoup de soutien des équipes de Chemin’on" .