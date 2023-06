Charleroi: attention aux conséquences si on ne présente pas ses examens, même en cours de langue de promotion sociale

On le rappelle, les cours de langues en promotion sociale ne constituent pas une formation qualifiante, ils n’en sont pas inutiles pour autant: "Nous avons beaucoup d’adultes qui viennent suivre des cours pour leur propre agrément mais nous avons aussi des étudiants qui cherchent à améliorer leurs connaissances et des demandeurs d’emplois qui pourront ajouter une langue étrangère à leur CV". Surtout, l’ECEPS Charleroi Langues propose deux cours qui rayonnent bien au-delà de la métropole: des classes de chinois et de japonais. "C’est sûr, du chinois et du japonais, il n’y en a quasiment que chez nous, en Fédération Wallonie-Bruxelles et nous sommes, c’est certain, la seule structure qui propose des cours dans ces deux langues jusqu’au 6e niveau", souligne la directrice, avant de revenir aux possibles raisons de ces abandons constatés.