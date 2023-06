Alcoolisé, il apprend qu’il est cocu et se déchaîne sur sa compagne: Tony s’oppose à sa peine de 15 mois de prison

Tout récemment, le tribunal correctionnel de Charleroi a estimé qu’une peine de 15 mois de prison était la juste sanction pour le comportement violent de Tony. À plusieurs reprises, en février 2021, ce dernier a donné des coups, occasionnant des blessures, sur sa compagne de l’époque. Il a aussi dégradé le pare-brise de la voiture de celle-ci et réagi avec violence au moment de l’intervention policière. Condamné en son absence, Tony n’a pas eu d’autres choix que de former opposition au jugement pour s’expliquer sur ces différentes scènes et pour, surtout, espérer ne pas être définitivement condamné à la prison.