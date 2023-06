Double visite royale sous un grand soleil, le roi des Pays-Bas l'affirme: "Charleroi est une très belle ville"

Philippe et Mathilde, roi et reine des Belges, accueillaient Willem-Alexander et Maxima, souverains des Pays-Bas. Le centre-ville de Charleroi s’était imposé comme une étape dans cette visite car la métropole vit actuellement à l’heure du festival "Canaux", qui met en relation des artistes néerlandais et wallons. L’arrivée des deux couples royaux était attendue vers 15 heures.

Les gardiens de la paix de la Ville de Charleroi distribuaient des petits drapeaux, aux couleurs des deux pays ; un bon indice pour mesurer l’engouement populaire: "Nous avons 250 drapeaux belges et un peu moins de drapeaux néerlandais. Nous aurons bientôt tout distribué", avouait-on, du côté de la Ville.

Vers 15 h 30, un premier hourra surgit de la foule: escorte de motards, véhicules de taille impressionnante ; mais c’étaient alors le bourgmestre Paul Magnette et le gouverneur de la province de Hainaut, Tommy Leclercq, qui prenaient place à l’entrée de la rue du Parc, pour accueillir l’arrivée des souverains.

Il était prévu qu’ils remontent cette rue du centre-ville, pour arriver devant la grille d’entrée de la cour de récré de l’institut Saint-André. Dans le cadre du festival "Canaux", le bâtiment principal de l’école arbore une fresque monumentale réalisée la semaine dernière par un bédéiste wallon, Christian Durieux, et une illustratrice néerlandaise, Dido Drachman.

L’ampleur de l’escorte de sécurité, visible au bout de la rue, annonçait l’événement attendu: à 15 h 50, les deux couples royaux étaient enfin là, pour un bain de foule et de soleil auprès des quelque 500 personnes alors rassemblées sur les deux trottoirs.

Forcément toutes les deux très élégantes, en toilettes aux couleurs fraîches, vert avec des motifs floraux pour Mathilde, blanc avec des motifs boisés pour Maxima, les reines ont eu un petit mot pour chacun. Les rois n’ont pas été avares de marques de sympathie non plus. Willem-Alexander aura d’ailleurs très certainement marqué les esprits carolos, en jonglant avec aise entre le néerlandais et le français, en n’hésitant pas à demander et à affirmer: "Bonjour, vous allez bien ? Vous êtes de Charleroi ? C’est une très belle ville…"