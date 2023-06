Charleroi: un homme acquitté de faits graves par la "justice de merde"

Ludovic, qui clame son innocence pour les agressions sexuelles sur sa nièce, est acquitté au bénéfice du doute. Le tribunal correctionnel relève notamment que l’examen corporel de la victime n’a rien révélé de compatible avec les viols décrits et le frère de cette dernière a également dénoncé des faits auxquels il prétend avoir assisté, alors que sa propre sœur n’en a jamais parlé…

Déjà condamné pour des faits similaires

Cela dit, la perquisition menée au domicile de Ludovic a également mis en lumière ses déviances sexuelles grâce à ses deux téléphones.

Une mineure, seulement âgée de 8 ans, a été sollicitée avec un faux profil Facebook créé par le prévenu pour envoyer des photos d’elle. Dans l’autre téléphone, ce sont des images pédopornographiques qui ont été retrouvées. "Il y a aussi eu des recherches spécifiques sur des sites proposant des fichiers pédopornographiques", a confirmé le parquet.

Celui qui fut déjà condamné par le passé pour des faits similaires sur une autre nièce de 8 ans avait exprimé son mécontentement et son peu de reconnaissance de la justice avec des "Foutez-moi en prison, je n’en ai plus rien à foutre", "justice de merde" ou encore "Vous êtes tous des enculés", devrait plutôt remercier la justice qui lui octroie une chance via un sursis probatoire de cinq ans avec une peine de trois ans de prison.