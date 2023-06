Charleroi: l'accompagnement des locataires, une spécialité de Relogeas

Relogeas a fait de la "pédagogie de l’habiter" l’un des axes majeurs de son action: accompagnement de ménages à la gestion budgétaire, à l’entretien de leur bien, au respect de certaines règles (aération pour éviter l’humidité par exemple). "Nous accompagnons en moyenne de 8 à 10 familles par an" , indique Estelle Richir. Parmi elles, deux sont concernées par le syndrome de Diogène. Non seulement, ce trouble grave représente une entrave à la qualité de vie des personnes qui en souffrent que ce soit en matière de santé, de sécurité ou de salubrité publique, mais c’est aussi une bombe potentielle pour le quartier. Stefano Cali se souvient qu’à la suite de l’évacuation de dizaines de mètres cubes d’objets pour permettre la rénovation d’un logement, des colonies de cafards s’étaient dispersées et avaient envahi les maisons voisines. "Nous avons dû financer une campagne de désinfection de tout le périmètre." Pour éviter d’en arriver là, rien de tel que la prévention. Une visite annuelle de l’état des lieux de leurs biens donnés en location permet aux propriétaires d’identifier d’éventuels problèmes. "Quand on est locataire, il ne faut pas non plus hésiter à faire part de l’existence d’une source d’insalubrité sans attendre qu’elle dégénère , observe Estelle. Certaines situations peuvent mettre littéralement des individus en danger. Ne rien faire, cela pourrait être considéré comme de la non-assistance…" Relogeas travaille en réseau, avec de nombreux partenaires.