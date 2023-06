La transition énergétique, un moteur d’action commune locale

Son président, Philippe Lejeune, bourgmestre de Merbes-le-Château et successeur de Paul Furlan, est formel: "Pour cela, nous allons nous appuyer sur les expertises de l’intercommunale de financement énergétique Ceneo, notre bras financier, et de l’agence locale de développement territorial Igretec, notre bras opérationnel. Tous les bourgmestres de la zone sont d’accord pour avancer sur le chemin de la transition qui constitue un objectif stratégique de notre projet de territoire", note-t-il. "En créant des communautés d’énergie renouvelable, pour lesquelles un cadre légal est désormais installé en Wallonie, nous entendons favoriser la consommation d’une électricité décarbonée produite localement", résume le président de Ceneo et bourgmestre de Fleurus, Loïc D’Haeyer.

Le développement durable s’articule sur trois axes: sobriété, efficacité et circularité. Sobriété pour éliminer les gaspillages et rationaliser les consommations. Efficacité pour optimaliser les rendements. Circularité pour exploiter au mieux les gisements disponibles, en éolien, solaire photovoltaïque et biométhanisation dans un premier temps. Parce que chaque territoire a ses spécificités, les communes de Charleroi Métropole ont tout à gagner à travailler ensemble.

Une approche supracommunale permet de mieux répartir les moyens de production, tout en améliorant la rentabilité des investissements. "Les opérateurs privés visent le profit financier, observe Loïc D’Haeyer. Au contraire, Ceneo peut aider à créer une mosaïque intelligente, avec un retour direct à la fois pour les ménages en électricité verte, et pour les pouvoirs publics en dividendes."

Plutôt que de laisser chacun travailler à l’échelle de son territoire, le projet est d’avoir une vision métropolitaine collective. "Dans un délai de 5 à 7 ans, notre intercommunale a prévu d’investir 300 millions€ dans de nouvelles sources de production renouvelables", indiquent Raphaël Durant et Nicolas Zdanov, respectivement secrétaire général et expert de Ceneo. Il s’agit de seize projets qui, d’une part touchent au grand éolien et à la biométhanisation, et huit autres projets liés au solaire photovoltaïque à travers l’accélérateur de transition énergétique Neovia. "Nous allons cartographier le potentiel de production renouvelable sur Charleroi Métropole", poursuit Loïc D’Haeyer. Dans le futur, la géothermie et l’hydrogène devraient venir compléter et renforcer cette offre.

Charleroi Métropole va prendre la forme d’une coopérative

Charleroi Métropole n’a actuellement aucune personnalité juridique, c’est une association de fait. Cela changera à la rentrée de septembre, annonce son président, Philippe Lejeune. Il est en effet prévu de transformer la structure en personne morale. "Elle prendra la forme d’une société coopérative qui sera gérée via Igretec." Avec quel bénéfice ? "Cela va formaliser notre existence, poursuit le président. Nous gagnerons en crédibilité et en poids auprès de nos interlocuteurs." Les opérateurs bancaires, par exemple, ou les pouvoirs publics. Le point figure à l’ordre du jour de l’assemblée générale de fin juin.

Charleroi Métropole, c’est la volonté de 30 communes de développer le territoire à une autre échelle, pour rendre les politiques et les investissements plus cohérents. Trois axes majeurs constituent le socle de cette communauté urbaine et rurale: le projet de territoire qui en est à ses prémisses, le développement socio-économique et le bien-être social. D’autres thématiques font l’objet de concertations et d’échanges dans diverses commissions: tourisme, emploi, mobilité, infrastructures, etc. "Paul Furlan a œuvré à la mise en place de cet outil. Il n’a pas eu le temps d’aller au bout des choses, mais c’est sur les fondations de ce qu’il a construit que nous allons bâtir cette collectivité."